Суд арестовал москвичку, признавшуюся во «внезапном» убийстве своих детей

В Останкинском суде прошло заседание по делу москвички, которая призналась в убийстве своих малолетних детей. Женщину задержали вечером 17 ноября. Ее отправили под арест на два месяца.

19 ноября суд избрал меру пресечения для 25-летней Анастасии Джантураевой, которую подозревают в убийстве двух маленьких детей. Женщина уже признала свою вину.

Тела девочки 2015 года рождения и мальчика 2017 года рождения обнаружил в квартире их отец, который пришел с работы. Там же была их мать, которая не могла толком объяснить, что же произошло. Мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Медики обнаружили на телах несовершеннолетних следы асфиксии.

Позднее женщина пришла в себя и на допросе призналась, что задушила детей, поддавшись внезапному порыву. После этого она решила употребить алкоголь.

Следствие по делу продолжается. Подозреваемой назначено психолого-психологическая экспертиза. СМИ выяснили, что Джантураева является внучкой известного математика Льва Натансона.