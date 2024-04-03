Происшествия 03 апреля 2024, 20:08 Суд арестовал мастера участка по делу о смертельном ДТП под Ярославлем Мастера арестовали по делу о гибели семи человек в ДТП с поездом под Ярославлем Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

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В Ярославской области суд арестовал на два месяца 49-летнего мастера дорожного участка № 2. Он проходит по делу о смертельном ДТП на железнодорожном переезде, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что подозреваемый позволил 54-летнему монтеру пути без соответствующего обучения выполнить работу дежурного по железнодорожному переезду.

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По предварительным данным, днем 1 апреля неопытный монтер нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта, отключил устройство заграждения переезда, тем самым открыл дорогу на переезд рейсовому автобусу.

В результате автобус «Бектышево — Переславль» столкнулся с пассажирским поездом. В аварии погибли семь человек.

Самого монтера пути отправили в СИЗО на два месяца. Выяснилось, что 1 апреля на работе он находился в состоянии алкогольного опьянения.