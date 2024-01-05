05 января 2024, 19:10
Суд арестовал екатеринбуржца, выбросившего годовалую дочь из окна
Отца годовалой девочки, выброшенной из окна в Екатеринбурге, отправили под арест
Суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца местного жителя Илью Иванова, которого обвинили в убийстве ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
Судья рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании обвиняемому в убийстве годовалой дочери меры пресечения в виде ареста. Иванов пробудет в СИЗО до 2 марта 2024 года включительно.
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Тело ребенка на Посадской улице нашли 4 января. Его выбросили из окна пятого этажа. На месте обнаружения погибшей девочки появился стихийный мемориал.
В субботу, 30 декабря, мужчина поссорился с 22-летней женой и отыгрался на ребенке. На следующей день пара отправилась отмечать Новый год.
Ранее в Свердловской области нашли двухлетнюю девочку, которую оставили замерзать в сугробе. Врачи спасли ребенка, перенесшего две клинические смерти.
Суд
Екатеринбург
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