Происшествия 15 февраля 2023, 09:01 Суд арестовал девятиклассника, напавшего с топором и ножом на школьников в Казахстане РИА «Новости»

Читать 360tv в

Девятиклассника, напавшего с топором на сверстников в школе Петропавловска в Казахстане, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда, передал «Sputnik Казахстан».

«Специализированный следственный суд города Петропавловска санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении несовершеннолетнего Д. сроком на два месяца», — уточнили в судебной инстанции.

Реклама

В суде обратили внимание, что иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Реклама

Издание напомнило, что ученика и ученицу 10-го класса подросток ударил топором по голове. Им оказывается помощь в отделении травматологии. Девятикласснику, которого нападавший ударил обухом топора, госпитализация не потребовалась.

В понедельник, 13 февраля, учащийся принес в школу кухонный топор и нож и ранил трех сверстников в средней школе № 4. Полицейские задержали девятиклассника. По факту случившегося начали досудебное расследование.