Происшествия 21 апреля 2023, 09:29 Суд арестовал бывшего полицейского, который помог убийцам Дугиной получить ее личные данные «Коммерсант»: арестовали экс-полицейского, помогавшего убийцам Дугиной получить ее данные РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего майора МВД Ивана Рыбина. Его обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий, написал «Коммерсант».

Как стало известно изданию, экс-сотрудник ГИБДД за деньги «пробивал» информацию о людях, в том числе о журналистке и политологе Дарьи Дугиной, дочери известного философа Александра Дугина, которая была убита в августе 2022 года. Личные данные девушки могли попасть в руки организаторов преступления.

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«Обвиняемый и его защита, как следует из документов суда, просили ограничиться домашним арестом, называя доводы следствия „надуманными и документально не подтвержденными“», — сообщал «Коммерсант».

Но судья арестовал подозреваемого на два месяца. В обосновании ареста, по данным СМИ, также указано, что Рыбин, находясь на свободе, может всячески препятствовать следствию: уничтожить имеющиеся доказательства своей виновности, надавить на свидетелей, скрыться от органов.

Убийство 29-летней Дугиной было совершено вечером 20 августа. Ее автомобиль подорвали в районе поселка Большие Вяземы Московской области, когда девушка возвращалась с фестиваля «Традиция», где выступал с лекцией ее отец. Детонацию самодельного взрывного устройства, заложенного в ее машину, произвели дистанционно.

В ноябре Басманный районный суд Москвы заочно арестовал подозреваемую в убийстве Дугиной Наталью Вовк, которая на тот момент сбежала в Эстонию.

В деле об убийстве фигурируют еще двое: Андрей Кузнецов и Александр Сучков. Мужчин обвиняют в подделке документов, которые были использованы для организации убийства, они признали вину частично.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Дугиной примером террора украинских нацистов.