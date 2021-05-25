Суд арестовал бездомного, который похитил ребенка в Нижнем Новгороде

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода заключил под стражу ранее судимого мужчину, который несколько дней назад увел с собой шестилетнего мальчика.

Таким образом судья удовлетворил ходатайство следствия. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

Преступление было совершено утром 17 мая. Ребенок гулял один. Когда мать мальчика вышла за ним, ребенка на улице уже не было. В поисках несовершеннолетнего участвовали волонтеры и полицейские. Попавшего нашли в Сормовском районе. Он шел вдоль дороги с местным бездомным.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего». Его арестовали до 16 июля. Подозреваемый против данной меры пресечения не возражал. Расследование этого дела продолжается.

Также надзорные органы начали проверку и в отношении матери мальчика.