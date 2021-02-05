05 февраля 2021, 18:56
Subaru и Hyundai столкнулись в Пензе. Один человек погиб
В Пензе зафиксировано ДТП с участием двух иномарок, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
По данным информагентства, авария произошла накануне в микрорайоне ГПЗ-24 на улице Антонова. В результате столкновения Subaru и Hyundai 67-летний водитель первого авто скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти автомобилиста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.