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    05 февраля 2021, 18:56

    Subaru и Hyundai столкнулись в Пензе. Один человек погиб

    Артур Блянихов

    В Пензе зафиксировано ДТП с участием двух иномарок, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

    По данным информагентства, авария произошла накануне в микрорайоне ГПЗ-24 на улице Антонова. В результате столкновения Subaru и Hyundai 67-летний водитель первого авто скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти автомобилиста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.