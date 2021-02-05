Subaru и Hyundai столкнулись в Пензе. Один человек погиб

По данным информагентства, авария произошла накануне в микрорайоне ГПЗ-24 на улице Антонова. В результате столкновения Subaru и Hyundai 67-летний водитель первого авто скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти автомобилиста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.