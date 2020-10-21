Су-34 разбился в Хабаровском крае

Самолет Су-34 разбился под Хабаровском. Пилоты смогли катапультироваться. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Крушение произошло во время тренировочного полета. Летчики не пострадали.

«В Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Самолет летел без боекомплекта на борту. Причины и обстоятельства крушения установит комиссия Восточного военного округа, которая направляется к месту аварии.

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