Важное 23 февраля 2023, 11:09 Су-24 упал в Валуйском городском округе Белгородской области Глава Белгородской области Гладков: в Валуйском округе упал самолет Су-24

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В Валуйском городском округе Белгородской области упал самолет Су-24. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он описал ситуацию в Telegram-канале.

«На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС», — добавил Гладков.

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По его словам, точная причина происшествия пока уточняется. При этом он отметил, что ситуация находится под контролем.

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Источники ТАСС в силовых структурах сообщили, что пилот успел катапультироваться. Его состояние уточняется. За пилотом уже выехали медики.

«Самолет потерпел аварию на окраине села», — добавили собеседники информагентства.

Они отметили, что при ударе о землю Су-24 загорелся.