Эксклюзив 17 июля 2023, 15:38 Су-25 упал близ пляжа в Ейске. Пилота откачивают Mash: самолет Су-25 рухнул близ пляжа в Ейске, пилот выжил

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Самолет Су-25 по неизвестной пока причине упал в Щербинском районе Краснодарского края. Информацию о ЧП недалеко от пляжа в Ейске распространил Telegram-канал Mash. Пока официальных подтверждений этих данных от Минобороны не было.

По данным источника Mash, пилот Су-25 выжил. На место происшествия направили спасательный вертолет.

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Власти региона также пока не давали никаких комментариев по этому поводу. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Отдыхающие на пляже в комментарии «360» сообщили, что пилота уже нашли. По их словам, ему оказали необходимую помощь, но, судя по всему, мужчина находится в тяжелом состоянии.

«Видели, как он катапультировался. Хлопок [был] уже после того, как упал в воду, видимо, звуковой волной до нас дошло», — поделилась одна из очевидиц.

По ее мнению, пилот мог специально уходить в сторону моря, чтобы увести самолет от частного сектора.

Источник ТАСС в экстренных службах подтвердил данные, что пилота нашли и проводят реанимационные мероприятия.