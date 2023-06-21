Эксклюзив 21 июня 2023, 18:57 «Стыдно за такой поступок». Дедушка участника фотосессии на кладбище рассказал о внуке Устроившего фотосессию на кладбище в Новосибирской области подростка наказал дедушка Telegram

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Двое подростков утроили фотосессию на кладбище в деревне Сокур. Они сделали снимки на могилах и поделились ими в Сети. Дедушка одного из мальчиков рассказал «360», что внук не осознавал всю степень серьезности своего проступка.

«Внук объяснил мне, что они делали фотографии, не думая о последствиях. Так сказать, детская шалость. Он очень раскаивается в содеянном. Я с ним провел беседу по этом поводу, и бабушка с ним также поговорила», — сказал он.

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По словам Владимира Михайловича, подростка наказали и пока запретили выходить ему на улицу.

«Я ему напомнил, что люди ходят на кладбище почтить память усопших, а они сотворили такое. Теперь сидит дома, наказанный. Да и он сам особо не хочет никуда выходить, говорит, что стыдно за свой поступок», — добавил мужчина.

Главное управление МВД России по Новосибирской области сообщило «360», что несовершеннолетних хулиганов оперативно нашли и провели с ними на воспитательную беседу. По словам начальника отделения организации взаимодействия со СМИ Анастасии Ахметовой, в полицию заявлений об осквернении могил не поступало. Однако правоохранители сами увидели фотографии в соцсетях и вычислили их авторов.