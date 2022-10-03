Студия красоты вспыхнула во Владимире | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 22:10 Поделиться Telegram

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Viber Студия красоты вспыхнула во Владимире

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Во Владимире на улице Комиссарова произошел пожар. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

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Пожар произошел накануне. Загорелась студия красоты. Огонь охватил площадь в четыре «квадрата». К тушению привлекли 15 спасателей и шесть единиц спецтехники. В результате никто не погиб и не пострадал.

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