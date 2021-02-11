Студия детских праздников загорелась в Омске

Загорелось агентство по организации детских праздников в Омске. Об этом сообщило ИА Nation News.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Официальной информации от ведомства пока нет. По предварительной версии, вначале загорелся частный дом, а после административное здание рядом. Кроме агентства, в горящем здании также находится сервис и ремонт строительного оборудования.

В районе происшествия перекрыто движение. Специалисты установят причину возгорания.