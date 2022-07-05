Предприниматель отрезал ребенку волосы за стук в дверь частной студии в Краснодаре

В Краснодаре, в одном из детских центров, произошел скандал. Сотрудница закрыла в туалете девочку и отрезала ей часть волос. О происшествии «360» рассказала мать пострадавшего ребенка.

По словам женщины, в тот день у нее был выходной, дочь пришла домой в слезах и рассказала, что сотрудница этого центра завела ее в туалет и обрезала ей часть волос.

«Ребенок пришел домой с мокрыми штанами, рыдал. Я спросила: „Что случилось?“. Она сказала: „Мне порезали волосы и закрыли в туалете“. Мы пошли разбираться. Эта женщина ждала меня, я спросила: „Зачем вы это сделали?“. Она сказала, чтобы достучаться до родителей, что это поучительно будет», — поделилась собеседница «360».

Мать уточнила, что ее дочь не ходит на занятия в этот центр, просто гуляла вместе с друзьями — мальчишки подбежали, постучали в двери учреждения и убежали, а она осталась стоять, тут и появилась сотрудница, которая решила провести такую странную воспитательную работу.

Источник фото: телеканал «360»

«И она ее взяла, закрыла в туалете, отрезала волосы и потом сказала, что ты можешь идти домой», — возмутилась женщина.

По ее словам, их семья живет в этом же доме, но чем именно занимается этот детский центр, она не знает. Пыталась связаться по указанному телефону, но трубку взяла опять та же сотрудница. Поэтому мать девочки предположила, что она является не только сотрудником, но и организатором учреждения.

Будет суд

Женщина добавила, что во время общения с этой сотрудницей та не отрицала, что сделала эту насильственную стрижку. Мать обратились и в полицию — к ним приехал участковый, взял показания у обеих сторон, больше они не общались. В дальнейшем она хотела бы, чтобы сотрудницу привлекли к ответу.

«Честно, я прямо покарать [ее не хочу], но по закону пусть проверят. И если это шикарный педагог, пусть работает. Но будет суд, чтобы компенсировать моральный ущерб. Волосы отрастут, конечно, но будут затраты на психолога», — добавила она.

По ее словам, сейчас ее дочка находится в целом в нормальном состоянии, но тем не менее они собираются обратиться к психологу, потому что такие инциденты, по мнению матери, могут не пройти бесследно.

Педагог скрылась

В региональном ГУ МВД сообщили, что сотруднице детского центра 54 года, она из города Майкоп в Адыгее. При даче объяснений женщина пояснила, что является преподавателем иностранного языка и предоставляет услуги в студии, расположенной в цокольном помещении жилого многоквартирного дома.

«Женщина не стала отрицать факт состригания волос с головы девятилетнего ребенка в туалетной комнате, объяснив свой поступок желанием наказать девочку за неоднократный стук во входную дверь кабинета, что, по ее мнению, срывало урок», — добавили в ведомстве.

По информации МВД, преподаватель является индивидуальным предпринимателем. Главным образом она занимается дополнительным образованием для детей и взрослых. Вместе с тем уже на следующий день она прекратила предоставлять свои услуги в этой студии и перестала выходить на связь с сотрудниками полиции.

Сейчас правоохранители продолжают проверку предпринимательницы из соседнего региона, в том числе и в части правомерности оказания ей образовательных услуг. После всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.