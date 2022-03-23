Студенты во Владивостоке спасли провалившихся под лед детей

Двух детей, провалившихся под лед и тонувших в озере, спасли студенты Владивостокского судостроительного колледжа. Юношей планируют представить к награде. Об этом сообщили в мэрии Владивостока.

ЧП произошло на одном из озер парка Мингородка по вторник, 22 марта. По имеющимся данным, сообщение о нем поступило сразу в две диспетчерские. Звонивший сообщил, что тонут двое детей.

«Еще до прибытия спасателей дети были спасены проходившими мимо молодыми людьми. Ими оказались двое студентов судостроительного колледжа, который расположен в этом районе, и еще один прохожий, личность которого пока не установлена», — говорится в сообщении мэрии.

По словам заместителя главы администрации Владивостока Дмитрия Свитайло, ребята поступили очень смело и их поступок заслуживает самых добрых слов.

Уже связались с колледжем, в ближайшее время встретимся с героями», — добавил чиновник. В ближайшее время молодых людей наградят за смелый поступок. Имя третьего героя выясняется.

Во Владивостоке с 1 марта запрещено выходить на лед.