Студенты устроили стрельбу в исламском университете в Исламабаде

По предварительным данным из отчета правоохранительных органов, огонь в учебном заведении открыли из-за конфликта между учащимися. Накануне две группы студентов не поделили площадку для выступлений, поэтому молодежь устроила потасовку. В происходящее пришлось вмешаться администрации университета. Студенты разошлись, но позже некоторые все же решили продолжить спор уже с применением огнестрельного оружия.

Пострадавших госпитализировали. Об их состоянии информации пока нет. Сотрудники полиции проводят обыски в общежитии, где живут студенты.