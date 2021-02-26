Студенты устроили драку со стрельбой в Петербурге

Двое студентов БГТУ «Военмех» в Санкт-Петербурге поссорились из-за девушки и решили уладить конфликт с помощью драки. Один из них взял с собой пятерых друзей, а второй — травматический пистолет. Об этом сообщил журнал «ПолитРоссия».

В результате во время выяснения отношений вооруженный молодой человек начал стрельбу. Никто не пострадал, а друзья оппонента отняли у стрелка оружие и выкинули. После этого произошла драка.

Позже обезоруженный студент пошел в полицию и написал, что его ограбили: украли часы и травматический пистолет. Полицейские приехали на место происшествие и нашли части оружия. По их данным, никто молодого человека не грабил, а часы он потерял сам.