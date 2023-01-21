Происшествия 21 января 2023, 21:36 Студенты уральского вуза устроили массовую драку в общежитии Полиция Екатеринбурга начала проверку после массовой драки студентов в общежитии УрФУ СВЕТ Екатеринбург / T.me

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Общежитие № 2 Уральского Федерального университета Екатеринбурга стало местом масштабной схватки между студентами из Казахстана и арабских стран. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило Ura.ru.

Собеседники рассказали, что ссора началась из-за девушки. Один из казахских студентов толкнул подругу, которая пожаловалась арабам. В результате начался межнациональный конфликт.

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Ставшие свидетелями потасовки студенты отметили, что участники конфликта выбили стекла и сломали огнетушители. Чтобы угомонить разъяренных иностранцев, охранники общежития вызвали полицию.

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В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу журналистам подтвердили, что сообщение о конфликте поступило около 03:00 в субботу, 21 января, от сотрудников частного охранного предприятия. Сейчас участковые проводят проверку и устанавливают всех участников потасовки. По итогам мероприятий в полиции примут обоснованное решение.

В пресс-службе подчеркнули, что сообщение в социальных сетях о ножевом ранении одного из участников конфликта не подтвердилось. Руководство вуза организовало внутреннюю проверку происшествия.