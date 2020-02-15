Студенты-химики отравили 8 человек в общежитии под Тулой из-за ссоры на кухне

В Тульской области восемь человек попали в больницу из-за отравления неизвестным веществом. Полиция подозревает, что к этому причастны студенты-химики.

В ночь на 15 февраля в общежитии в Новомосковске между студентами и сотрудниками произошел конфликт. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы тульского УМВД Андрея Ярцева.

«Кто-то из студентов распылил баллончик с неизвестным веществом, в результате чего восемь человек почувствовали себя плохо и были госпитализированы в местную больницу», — сообщил Ярцев.

По информации полиции, конфликт произошел на бытовой почке, оружие не применялось, драки тоже не было. ТАСС пишет, что студенты просили не закрывать общую кухню на ночь. Сейчас правоохранители разбираются в происшествии.

Источник «Интерфакса» уточнил, что конфликт произошел с иностранными студентами. А Рен ТВ узнал, что речь идет об общежитии Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева.