Студенту из Омска проткнули шпагой глаз, клинок ушел в череп на шесть сантиметров. О случившемся написал Telegram-канал Mash.

Как написало издание, 19-летнего молодого человека, учащегося Омского университета, случайно ранил его же друг. Вместе с ним они заказали две шпаги для фехтования и отправились в один из городских дворов, где решили устроить сражение, не обеспокоившись покупкой специальной защитной экипировки, из-за чего и чуть не случилось непоправимое.

В ходе игрового противостояния орудие попало студенту прямо под глаз и глубоко поранило. Но врачи смогли не только спасти жизнь молодого человека, но и сохранить ему зрение.

Сейчас он продолжает находиться на больничном месте, врачи следят за его состоянием. Ему предстоит реабилитация, а позже — беседа с представителями полиции.