28 июня 2023, 17:45
Студенту из Перми вынесли приговор по делу о вымогательстве
В Пермском крае суд вынес приговор студенту, который в 2022 году угрожал применить насилие в отношении 18-летнего молодого человека, если тот не даст ему деньги. Об этом написал Ura.ru.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, жертва передала преступнику 1500 рублей, опасаясь за свое здоровье.
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Несовершеннолетнему обвиняемому вынесли наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев. Полученные незаконным путем деньги молодой человек вернул потерпевшему.
Пермский край
Суд
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