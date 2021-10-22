22 октября 2021, 13:32
Студентов петербургского колледжа задержали за стрельбу
Двоих студентов подозревают в стрельбе из охолощенного пистолета
Полиция задержала двоих студентов возле колледжа в Санкт-Петербурге, которые, предположительно, стреляли из охолощенного сигнального пистолета. Об этом сообщил ТАСС.
Один из студентов — несовершеннолетний. Предполагается, что стрелял именно он, написал сайт «Русская планета». В колледже предположили, что студент стрелял в воздух, чтобы «похвастаться перед девочкой».
Молодых людей доставили в отдел полиции, оружие у них изъяли. Выясняются обстоятельства произошедшего.