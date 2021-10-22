Студентов петербургского колледжа задержали за стрельбу

Полиция задержала двоих студентов возле колледжа в Санкт-Петербурге, которые, предположительно, стреляли из охолощенного сигнального пистолета. Об этом сообщил ТАСС.

Один из студентов — несовершеннолетний. Предполагается, что стрелял именно он, написал сайт «Русская планета». В колледже предположили, что студент стрелял в воздух, чтобы «похвастаться перед девочкой».

Молодых людей доставили в отдел полиции, оружие у них изъяли. Выясняются обстоятельства произошедшего.