facebook_pixel
    22 октября 2021, 13:32

    Студентов петербургского колледжа задержали за стрельбу

    Двоих студентов подозревают в стрельбе из охолощенного пистолета

    Полина Гребенщикова

    Полиция задержала двоих студентов возле колледжа в Санкт-Петербурге, которые, предположительно, стреляли из охолощенного сигнального пистолета. Об этом сообщил ТАСС.

    Один из студентов — несовершеннолетний. Предполагается, что стрелял именно он, написал сайт «Русская планета». В колледже предположили, что студент стрелял в воздух, чтобы «похвастаться перед девочкой».

    Молодых людей доставили в отдел полиции, оружие у них изъяли. Выясняются обстоятельства произошедшего.