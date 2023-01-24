Происшествия 24 января 2023, 15:13 Студентов осудили после массовой драки в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге 10 иностранных студентов из Египта стали участниками драки в общежитии УрФУ. В результате семь из них получили наказание, трое были отпущены, написал kp.ru.

Массовая драка произошла в ночь на 21 января. Во время драки студенты использовали огнетушители, били стекла и выламывали двери, сообщил сайт tagilcity.ru.

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Сейчас руководство учебного заведения решает вопрос об отчислении студентов.

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