24 января 2023, 15:13
Студентов осудили после массовой драки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 10 иностранных студентов из Египта стали участниками драки в общежитии УрФУ. В результате семь из них получили наказание, трое были отпущены, написал kp.ru.
Массовая драка произошла в ночь на 21 января. Во время драки студенты использовали огнетушители, били стекла и выламывали двери, сообщил сайт tagilcity.ru.
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Сейчас руководство учебного заведения решает вопрос об отчислении студентов.
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Драки
Екатеринбург
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