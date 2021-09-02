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    02 сентября 2021, 17:22

    Студентов колледжа в Петербурге эвакуировали из-за пожарной тревоги

    Дарья Морозова

    Студентов колледжа Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за пожарной тревоги. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на соцсети.

    Студенты рассказали, что в кабинете на четвертом этаже случилось короткое замыкание осветительного прибора. Из здания эвакуировали 400 человек. Никто не пострадал.

    Ранее в Казани в одном из домов на улице Голубятникова произошел пожар. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.