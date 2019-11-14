Студентов и сотрудников колледжа Благовещенска допросят после стрельбы

Следователям предстоит допросить студентов и сотрудников Амурского колледжа строительства и ЖКХ после произошедшей там стрельбы. В Благовещенск направили специалистов центрального аппарата ведомства.

Криминалисты окажут местным правоохранительным органам содействие в сборе доказательств по уголовному делу, сообщили в пресс-службе СК РФ. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа», — пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Студент рассказал об издевательствах сокурсников над стрелком из Благовещенска Подробнее

Быстрыкин также поручил проверить организацию системы охраны в колледже. Как сообщил сайт РЕН ТВ, следователи уже допрашивают гендиректора ЧОП «Сириус-а», который обеспечивал безопасность на территории учебного заведения.

В частной организации «360» отказались комментировать происходящее.

Студент колледжа устроил стрельбу в учебном заведении утром 14 ноября. Погиб 19-летний учащийся, три человека получили ранения. Стрелок совершил самоубийство в одной из аудиторий.

СК возбудил уголовное дело после случившегося. Предположительной причиной трагедии назвали конфликт со сверстниками. Стрелявший, по словам его знакомых, был тихим и неконфликтным молодым человеком.