  • Студентов и сотрудников колледжа Благовещенска допросят после стрельбы

    14 ноября 2019, 11:15

    Александра Ломейко

    Следователям предстоит допросить студентов и сотрудников Амурского колледжа строительства и ЖКХ после произошедшей там стрельбы. В Благовещенск направили специалистов центрального аппарата ведомства.

    Криминалисты окажут местным правоохранительным органам содействие в сборе доказательств по уголовному делу, сообщили в пресс-службе СК РФ. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

    «Назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа», — пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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    Быстрыкин также поручил проверить организацию системы охраны в колледже. Как сообщил сайт РЕН ТВ, следователи уже допрашивают гендиректора ЧОП «Сириус-а», который обеспечивал безопасность на территории учебного заведения.

    В частной организации «360» отказались комментировать происходящее.

    Студент колледжа устроил стрельбу в учебном заведении утром 14 ноября. Погиб 19-летний учащийся, три человека получили ранения. Стрелок совершил самоубийство в одной из аудиторий.

    СК возбудил уголовное дело после случившегося. Предположительной причиной трагедии назвали конфликт со сверстниками. Стрелявший, по словам его знакомых, был тихим и неконфликтным молодым человеком.