Студенток из Сыктывкара шантажировали интимными фотографиями

С каждой из жертв злоумышленники требовали по пять тысяч рублей. Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию.

Чтобы обезопасить себя от подобного шантажа, сотрудники ГУ МВД посоветовали не использовать снимки подобного содержания в переписках.