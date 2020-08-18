18 августа 2020, 14:03
Студенток из Сыктывкара шантажировали интимными фотографиями
Злоумышленники шантажировали двух студентов из Прилузского района республики Коми. Они заявили, что опубликуют их интимные снимки, который якобы нашли в переписке. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
С каждой из жертв злоумышленники требовали по пять тысяч рублей. Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию.
Чтобы обезопасить себя от подобного шантажа, сотрудники ГУ МВД посоветовали не использовать снимки подобного содержания в переписках.