Студентку РУДН убили на юго-востоке Москвы. Подозреваемый пытался скрыться с помощью СМС

На улице Академика Вернадского в московской квартире найдено тело 20-летней девушки. Его обнаружил дедушка, которого насторожила нехарактерная для внучки фраза в смс-сообщении. Он приехал к ней домой и обнаружил тело Анна на балконе, завернутым в одеяло.

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После гибели матери Анны дедушка стал ее опекуном и поддерживал с внучкой тесную связь. Как сообщил «МК», мужчина целый день не мог с ней связаться, а затем получил сообщение: «Дедуля, я целый день спала». Это обращение было у них не в ходу, поэтому он приехал домой к внучке. На балконе он нашел одеяло, в который было завернуто тело.

Подозрение пало на 23-летнего жителя Чувашии, с которым девушка познакомилась за три недели до трагедии. Константин купил в квартиру Анны телевизор и его намерения выглядели серьезными. По предварительной версии именно он ударил студентку РУДН чем-то тяжелым по голове и сбежал. Сейчас его ищут.

В следственном управлении СК РФ по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

«В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается», — сказано в сообщении ведомства.