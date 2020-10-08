Студентку изнасиловали и заживо сожгли в Алжире

По данным издания, останки девушки обнаружили в минувшую пятницу на заброшенной заправке. Оказалось, что студентку убил ее знакомый, который отсидел три года за предыдущее изнасилование.

Мать убитой уверена, что таким образом мужчина отомстил за время, проведенное за решеткой. Отмечается, что он уже сдался правоохранителям и сознался в содеянном.