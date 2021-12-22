СМИ: полиция начала проверку после скандала с отцом девятилетней студентки в МГУ

Полицейские начали проверку по факту конфликта отца девятилетней студентки МГУ и преподавателей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что в полицию поступило сообщение о конфликте Евгения Теплякова с преподавателями, которые якобы удерживали его дочь в аудитории вуза. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в закрытом кабинете проходил экзамен по психологии. После того, как он закончился двери открылись и конфликт уладили еще до приезда полицейских.

«По данному факту проводится проверка», — заявил собеседник ТАСС. Агентство «Москва» со ссылкой на собственный источник уточнило, что к разбирательству подключился отдел по делам несовершеннолетних. Официального подтверждения этой информации нет.

Накануне в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что из-за скандального поведения отца девятилетней студентки его вызвали полицию. По словам представителей вуза, мужчина пытался прорваться через охрану, чтобы разобраться с преподавателями, потому что ему не понравилась оценка дочери и процедура проведения экзамена.

Сам Евгений Тепляков заявил, что вместо положенных 20 минут, которые его дочь должна была потратить на ответ, ее продержали в аудитории полтора часа. На вопрос, что происходит, его проигнорировали, поэтому он пошел вызволять дочь самостоятельно.

Но на видео, которое сняли очевидцы, можно увидеть, что девятилетняя студентка стоит рядом с отцом, который пытается напасть на преподавателя университета. По данным СМИ, речь шла о заведующем кафедры факультета психологии.

В самом вузе заявили, что во время экзамена девочка не смогла верно ответить на вопрос и в слезах убежала из аудитории к отцу, который ждал ее около пункта охраны. Мужчина пошел разбираться, кто обидел его ребенка, но его не пустила охрана.

Однокурсницы девочки отметили, что последние несколько месяцев она пропустила много онлайн-лекций и не ходила на аттестации по некоторым предметам. Поэтому во время сессии у нее возникли проблемы.