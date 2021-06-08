Студентка в свадебном платье выпала из окна в Петербурге

В Санкт-Петербурге, на проспекте Тореза, из окна второго этажа выпала студентка в свадебном платье. Она получила тяжелые травмы. Об этом происшествии сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, пострадавшую зовут Ангелина — она 23-летняя отличница. Происшествие случилось в съемной квартире, где девушка и ее подруги устроили вечеринку. Как пишет Mash, замуж никто не собирался, а платье Ангелина решила примерить просто так — для веселья.

Студентка выпила слишком много спиртного, не удержалась на ногах и упала вниз. Ее отвезли в тяжелом состоянии в Елизаветинскую больницу Северной столицы.

В конце мая аналитики «Авито» рассказали газете «Известия», что россиянки стали покупать свадебные платья чаще, чем до пандемии коронавируса.