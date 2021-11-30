Студентка упала с шестого этажа дома в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге студентка третьего курса упала с шестого этажа дома на улице Карпинского. В результате происшествия девушка получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытый перелом бедренных костей и другие травмы. Об этом написали «Невские новости».

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, она выпала из окна своей квартиры. Правоохранителям предстоит выяснить точные причины случившегося, а также узнать, были ли причастны к инциденту другие люди.

Ранее сообщалось о падении несовершеннолетней девушки с эскалатора в московском ТЦ. По данным столичной прокуратуры, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.