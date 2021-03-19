Студентка умерла от истощения в Москве

В Москве скончалась 19-летняя студентка медвуза. В погоне за красотой она буквально заморила себя голодом. Об этом сообщил «Царьград».

«Дни.ру» рассказали, что девушка хотела стать моделью, однако ее фигура не соответствовала существующим стандартам. Ради карьеры манекенщицы она стала недоедать. Это привело к анорексии и госпитализации.

После лечения девушка уехала в Москву и поступила в медвуз. В какой-то момент она перестала выходить на связь и родители, живущие в Тамбове, попросили знакомого проведать дочь. Выяснилось, что студентка умерла от истощения.