Студентка столичного вуза упала в яму для фонарного столба и погибла

Представители правоохранительных органов уточнили, что происшествие случилось в районе дома № 33 по Нижней Первомайской улице. 19-летняя девушка упала вниз головой, сообщил «Взгляд».

«По данным видеозаписей, студентка МГМУ Сеченова сама ночью упала в полутораметровую яму, которая не имела ограждения и была выкопана для столба освещения», — рассказали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что студента Московского авиационного института (МАИ) нашли мертвым в общежитии. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством.