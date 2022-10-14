Защитившая студентку от нападения ростовчанки с топором педагог рассказала о своем самочувствии | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Мир

15 октября 2022, 20:54

США призвали отказаться от трех ключевых союзников

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Подмосковье

15 октября 2022, 20:44

Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах

Эксклюзив

14 октября 2022, 14:38

Защитившая студентку от нападения ростовчанки с топором педагог рассказала о своем самочувствии

Учительница Лелик из Ростова: после нападения студентки с топором чувствую себя хорошо

Читать 360tv в

Студентку ростовского училища имени Грекова подозревают в покушении на убийство. Она посреди лекции напала с топором на бывшую подругу. Первокурсницу бросилась защищать учительница математики Ольга Лелик. В беседе с «360» она заявила, что сейчас чувствует себя хорошо.

«Спасибо, все хорошо», — сказала педагог.

Реклама

Она отметила, что уже вышла на работу и в данный момент ведет уроки. Лелик не уточнила, какую травму она получила при нападении студентки.

Реклама

Галина Щеглова, бабушка пострадавшей первокурсницы, рассказала «360» о травмах, которые получила внучка.

«Проникновение топора 2-3 см, каждый день делают компьютерную томографию. Врачи говорят, что остался осколок топорища», — уточнила она, отметив, что в больнице родственники ухаживают за девушкой.

По словам женщины, о причинах конфликта она узнала из Сети, внучка ее не посвящала в подробности. Она прочла переписку студенток с соцсетях.

«Все, что там написано — правда. Она мстит внучке, говорит, чтобы та ходила и оборачивалась», — призналась родственница студентки.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, фигурантка арестована.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, 19-летняя девушка напала на 17-летнюю студентку в среду, 12 октября. Она взяла топор с пожарного щита и ударила им по голове бывшей подруги. Причиной нападения стали личные неприязненные отношения. Девушку задержали и завели на нее уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Студенты

0

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама