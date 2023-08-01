Эксклюзив 01 августа 2023, 19:31 Студентка российского педагогического вуза пнула сидящего на пути 11-месячного ребенка Студентка пнула сидящего на полу ребенка и подралась с его матерью в детском центре Тувы

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Поход в детский игровой центр Тувы вместе с 11-месячным ребенком закончился для местной жительницы Айкуш избиением и заявлением в полицию. В беседе с «360» она рассказала, что причиной стало поведение молодой девушки, которая пнула ребенка, сидящего на ее пути. На просьбу принести извинения обидчица не отреагировала, но тут вмешалась ее мать, которая стала зачинщицей драки.

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах девушка в синем пиджаке запнулась о сидящего на полу ребенка. Даже не остановившись, она прошла дальше, не обращая внимания на возмущение матери.

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Айкуш с ребенком на руках начала выяснять отношения с матерью обидчицы. В ходе конфликта женщина выбила у пострадавшей телефон из рук.

Видео закончилось новым появлением девушки в синем пиджаке. Она с силой оттолкнула женщину с ребенком на руках. Просто так пострадавшая решила не сдаваться и схватила обидчицу за волосы. Разнимать дерущихся женщин прибежал сотрудник игрового центра.

В беседе с «360» Айкуш заявила, что от нанесенного ей удара она с ребенком на руках отлетела на два метра.

«У меня все лицо расцарапано, гематома на голове, руки и ноги в синяках и ссадинах. После того как мы упали с ребенком, я его посадила на полу. И тут они меня вдвоем начали избивать», — поделилась она.

Пострадавшая добавила, что вызвала на место полицию, написала заявление и сняла побои. Ее обидчицы появления правоохранителей дожидаться не стали и сбежали.

«Я рассказала свою историю в социальной сети. Мне подписчики рассказали, что девушка приехала в Кызыл из села, учится в Тувинском государственном университете на педагога младших классов на последнем курсе», — подытожила Айкуш.

Информации о возбуждении уголовного дела после нападения на мать с ребенком пока нет.