Студентка-медик пропала в Екатеринбурге. Родители считают, что ее похитили

Полиция Екатеринбурга разыскивает студентку медицинского университета Анну Ивонину. Уже несколько дней она не выходит на связь с родителями.

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Родители 19-летней девушки находились в отпуске, когда не смогли дозвониться до дочери. Ее телефон перестал отвечать 13 октября. Когда жители Екатеринбурга приехали домой, то не застали Анну. С тех пор она так и не вышла на связь. Об этом сообщил портал E1.

«На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление ее местонахождения», — сказано в сообщении УМВД России по региону. Его процитировало РИА «Новости».

Мама пропавшей студентки, Татьяна, рассказала, что они с мужем просмотрели записи камер видеонаблюдения в подъезде. На кадрах они увидели мужчину. Родители считают, что именно он удерживает их дочь силой.

Женщина добавила, что исчезли российский и заграничный паспорта Анны. По словам Татьяны, девушка раньше уже уходила на три дня из дома, но всегда была на связи. Ивонина-старшая подтвердила, что иногда она и супруг не могли найти общего языка с дочкой.

«Был конфликт отцов и детей, но не настолько серьезный, чтобы пропасть по собственной воле», — сказала женщина.

Полиция и родители просят тех, кто что-то знает об Анне Ивониной, обратиться по телефонам: (343) 356–42–14 или 02, а также +7 912 608 00 32 (Татьяна), +7 912 245 23 63 (Сергей).