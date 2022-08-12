Студентка из Петербурга пожаловалась на извращенца, который приставал к ней в метро

Студентка из Санкт-Петербурга обратилась в полицию с жалобой на мужчину, который приставал к ней в метро. По словам девушки, инцидент произошел на станции «Парк Победы». Об этом написали «Невские новости».

Во время подъема на эскалаторе пострадавшая почувствовала, как кто-то дотронулся до ее ног.

«Сначала я подумала, что сзади маленький ребенок, который нечаянно коснулся меня. Обернувшись, я увидела мужчину, который стоял ко мне вплотную и снимал на видео то, как трогает меня под юбкой. От шока я ударила его по лицу и разбила ему очки. В этот момент мы уже поднялись наверх, я схватила его и потребовала удалить видео, пригрозив полицией. Извращенец покрыл меня матом и попытался скрыться», — вспоминает девушка.

Студентка попросила помощи у сотрудников метрополитена, однако они отказались, объяснив, что им нельзя покидать место работы. Тогда пострадавшая решила проследить за мужчиной и заснять его на телефон.

Подозреваемым оказался 35-летний житель Оренбурга. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.