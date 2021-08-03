Студентка из Пензы спасла бабушку от мошенников

Арина Левушкина из Пензы уберегла пенсионерку от необдуманного вложения денег. Девушка вовремя среагировала на попытку мошенников обмануть бабушку и вызвала правоохранительные органы, сообщил телеканал «Экспресс».

Студентка прогуливалась вместе с мамой по торговому центру. Около банкомата она заметила женщину, у которой было странное поведение. Рядом стоящий с пенсионеркой охранник слышал, как женщина несколько минут с кем-то говорила по телефону и совершала денежные переводы, написала «Пенза-Пресс».

«Когда я подошла к женщине и спросила ее, нужна ли помощь, она очень резко ответила и сказала, что ей нужно перевести миллион, было сразу понятно, что это мошенники», — сообщила студентка.

Арина незамедлительно решила вызвать полицию. Сотрудники прибыли на место через три минуты. Установлено, что за это время пенсионерка перевела средства на абонентские номера в сумме 105 тысяч рублей. Позже потерпевшая объяснила, что с неизвестного номера позвонила какая-то женщина и сообщила, что счет пенсионерки арестован из-за подозрительных операций. Для того, чтобы разблокировать его, нужно совершить перевод.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские ищут преступников.