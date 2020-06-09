Студентка из Омска убила бабушку табуреткой

Девушка пришла к пожилой соседке и попросила у нее в долг денег. Услышав отказ, подозреваемая начали избивать пенсионерку табуреткой. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

После убийства студентка смыла кровь и украла из комода деньги. В общей сложности она похитила у убитой старушки более 100 тысяч рублей. Тревогу подняла соседка пенсионерки, когда она длительное время не открывала дверь.

Сообщается, что до того, как избить пенсионерку табуреткой, подозреваемая пыталась ее задушить. Возбуждено уголовное дело.