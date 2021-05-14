Студентка из Китая погибла при сплаве по реке в Краснодарском крае

Студентка второго курса ИСАА МГУ из Китая погибла во время сплава по реке в Краснодарском крае. Девушка не дожила до своего 25-летия пять дней, сообщил Life.

Гражданка КНР приехала учиться в Россию, а перед своим днем рождения отправилась на отдых в Сочи. Она остановилась на Красной поляне. Уточняется, что студентка вместе с двумя приятельницами решила сплавиться на рафте по реке. Девушек сопровождал инструктор, написал сайт «Дни.ру».

В какой-то момент их плот столкнулся с ограждением и перевернулся. Две подруги и инструктор выплыли на берег. Студентка из Китая выбраться из воды не смогла.