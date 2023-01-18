Происшествия 18 января 2023, 16:38 Студентка ДВФУ попала под колеса автомобиля во Владивостоке

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло во Владивостоке. Студентка ДВФУ попала под колеса автомобиля неподалеку от L-корпуса учебного заведения. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Реклама

Ранее на месте ДТП находился пешеходный переход, который регулировался светофором, однако накануне он сломался. Девушка попала под колеса на середине дороге. Пострадавшая рассказала, что проснулась на асфальте. Водитель машины оказал пострадавшей помощь, вызвав скорую и ГИБДД. Врачи диагностировали у студентки перелом бедренной кости.