Происшествия 29 марта 2023, 01:15 Студента заподозрили в продаже наркотиков в Ленобласти

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В Ленинградской области задержали 18-летнего студента, которого заподозрили в продаже запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Молодого человека задержали в Киришах. По данным издания, он продал однокурснику по техникуму 37,5 грамма наркотиков. При обыске у него дома правоохранители обнаружили свыше 100 граммов запрещенных веществ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.