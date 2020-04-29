Студента задержали за растление восьмилетней девочки в интернете. Она оказалась не единственной жертвой

В полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что ее дочери с фейкового аккаунта пишет незнакомец, скидывает интимные фотографии и просит девочку сделать то же самое.

Злоумышленник оказался 18-летним студентом. В браузере на его компьютере нашли подобные переписки и с другими детьми. Молодого человека задержали и завели на него уголовное дело.