29 апреля 2020, 19:21
Студента задержали за растление восьмилетней девочки в интернете. Она оказалась не единственной жертвой
18-летнего студента из Санкт-Петербурга задержали за то, что он отправлял фотографии полового органа восьмилетней девочке. Как оказалось, он писал не ей одной. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
В полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что ее дочери с фейкового аккаунта пишет незнакомец, скидывает интимные фотографии и просит девочку сделать то же самое.
Злоумышленник оказался 18-летним студентом. В браузере на его компьютере нашли подобные переписки и с другими детьми. Молодого человека задержали и завели на него уголовное дело.