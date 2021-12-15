Студент Санкт-Петербургского университета морского и речного флота им. С. О. Макарова угрожал расстрелять преподавателей, после чего его задержали и отправили в «психушку». Об этом сообщила газета «Фонтанка.ру».

Ночью с 13 на 14 декабря в полицию обратился представитель вуза от имени ректора. Как он сообщил правоохранителям, студенты дали ему послушать аудиосообщение одного из учащихся, 21-летнего третьекурсника. Молодой человек поделился со знакомыми в социальных сетях, что готовит нападение на преподавателей. Студент обещал прийти в университет с огнестрельным оружием во время сдачи зачетов.

Полицейские задержали студента около пяти утра 14 декабря в компьютерном клубе. В МВД на молодого человек составили протокол о мелком хулиганстве, а затем ему вызвали скорую. В итоге медики решили отвезти юношу в специализированную больницу имени Скворцова-Степанова.

Издание отметило, что родители 21-летнего учащегося заявили, что их сын стоит на учете в ПНД из-за психиатрического заболевания. По данным портала 78.ru, уроженцу Сыктывкара поставили диагноз «шизофрения».