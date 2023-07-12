Происшествия 12 июля 2023, 17:26 Студента убило током в фонтане на северо-западе Москвы Shot: в московском районе Щукино студент погиб в фонтане от удара током РИА «Новости»

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В столице на площади Академика Курчатова скончался 20-летний второкурсник МГТУ имени Баумана после прыжка в фонтан. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

По данным источника, молодой человек и его 18-летняя сестра катались на велосипедах. Во время прогулки они решили остановиться в сквере рядом с Щукинским парком. После поездки студент, раздевшись, полез в фонтан, чтобы освежиться. В этот момент он получил разряд тока от уличной проводки.

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Сестра пыталась вытащить пострадавшего и звала на помощь. Несколько очевидцев откликнулись и достали мужчину. Вскоре на место прибыли врачи, которые пытались реанимировать студента, но он умер. Территорию около фонтана оцепили, полицейские организовали проверку.

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