Студента ограбили на 50 млн рублей в Новосибирске

Грабители напали на студента в Новосибирске. У него похитили 50 миллионов рублей. Об этом сообщило издание VSE42.RU.

По данным сайта «Дни.ру», мужчина вез деньги на личном автомобиле. Когда тот остановился, на него напали двое неизвестных. Они распылили ему перцовый баллончик в лицо, а затем похитили деньги.

Молодой человек обратился в полицию. Личности грабителей устанавливаются. Кроме того, правоохранители выясняют, откуда у студента такие деньги.