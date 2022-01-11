Студента из Волгограда приговорили к штрафу за фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

Студента из Волгограда приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Ранее парень опубликовал на сайте «Бессмертного полка» изображение нациста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.

Злодеяние молодой человек совершил весной 2020 года. Он попытался опубликовать на сайте фотографию начальника IV управления государственной тайной полиции (гестапо) РСХА СС Генриха Мюллера. Он написал, что на изображении якобы запечатлен участник Великой Отечественной войны, передал RT.