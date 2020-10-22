Студент устроил стрельбу из пистолета в Санкт-Петербурге

На место оперативно прибыл наряд ГИБДД. Правоохранители задержали студента третьего курса, 18-летнего молодого человека на соседней улице. У него были изъяты аэрозольный пистолет и складной нож.

В отношении нарушителя составили протокол по статье за мелкое хулиганство. Задержанного отпустили под обязательство о явке.