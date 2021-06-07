Студент умер на Урале за несколько минут до экзамена

Студент Уральского федерального университета умер в корпусе вуза. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Сегодня в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института. До прибытия врачей молодому человеку была оказана первая медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным, близким и сокурсникам», — говорится в сообщении вуза.

По данным местных СМИ, молодой человек умер за несколько минут до экзамена. Когда ему стало плохо, он попросил принести воды.

Одногруппница умершего студента рассказала E1.ru, что ему было 23 года.

«Мы пришли на зачет, все было хорошо. Он стоял, пил водичку. И тут грохот на весь коридор: Дима упал на пол, у него свело руки и ноги, пошла пена изо рта. Его лучший друг сказал, что такого с Димой никогда не было», — сказала собеседница издания.

Бригада скорой помощи прибыла в УрФУ спустя 15 минут. Очевидцы рассказали, что в это время у первокурсника прощупывался пульс, но молодой человек не был в сознании.