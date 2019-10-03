Студент умер на физкультуре в Уфе

Студент одного из уфимских техникумов скончался на уроке физкультуры. После смерти подростка СК возбудил уголовное дело. Следователи выяснят состояние здоровья юноши на момент происшествия.

Молодой человек почувствовал себя плохо во время занятий 27 сентября, напомнили в пресс-службе СК РФ по Башкирии. Урок был в сквере имени Маяковского. 17-летнего молодого человека увезли на скорой, но спасти не смогли.

Студент из Башкирии пришел на физкультуру и умер Подробнее

«Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего», — уточнили в ведомстве.

Следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты изучат, насколько здоров был студент. Идет опрос очевидцев, учащихся и преподавателей техникума.

«Лицам, ответственным за соблюдения требований безопасности жизни и здоровья учащихся, во время учебного процесса, будет дана правовая оценка, — заключили в СК.