Студент умер на физкультуре в Уфе
Молодой человек почувствовал себя плохо во время занятий 27 сентября, напомнили в пресс-службе СК РФ по Башкирии. Урок был в сквере имени Маяковского. 17-летнего молодого человека увезли на скорой, но спасти не смогли.
Студент из Башкирии пришел на физкультуру и умерПодробнее
«Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего», — уточнили в ведомстве.
Следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты изучат, насколько здоров был студент. Идет опрос очевидцев, учащихся и преподавателей техникума.
«Лицам, ответственным за соблюдения требований безопасности жизни и здоровья учащихся, во время учебного процесса, будет дана правовая оценка, — заключили в СК.